Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı küstahlaştığını göstermektedir
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimi) Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir." dedi.
Ankara
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