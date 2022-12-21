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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı küstahlaştığını göstermektedir

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimi) Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir." dedi.

Sarp Özer   | 21.12.2022
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı küstahlaştığını göstermektedir

Ankara

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