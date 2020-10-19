Euro
9.32
Dolar
7.90
BIST 100
1,206.61
Altın
1,909.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti.

Sarp Özer   | 19.10.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad'ı kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlıktaki görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. 

Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı El-Haddad'ı kutladı.

Görüşmede, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapan Akar, "Libyalı kardeşlerimize, daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini belirten Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini bildirdi.

Akar, Türkiye’nin, BM tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, destek ve danışmanlık faaliyetlerine devam edeceğini de belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 732'ye yükseldi
Kovid-19 hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor
Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi
19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanıyor
Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar: Kuzey Kıbrıs Türkü bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin
Bakanı Akar: Ermenistan'ın ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygısı var

Bakanı Akar: Ermenistan'ın ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygısı var
Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'da mevkidaşı Guerini ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'da mevkidaşı Guerini ile görüştü