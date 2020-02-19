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Politika

MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Oprukçu, MHP'ye katıldı.

Buket Güven   | 19.02.2020
MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Oprukçu'ya rozetini Bahçeli taktı

Ankara

MHP'den yapılan açıklamada, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun MHP Genel Merkezi'nde yapılan törenle partiye katılımının gerçekleştiği belirtildi.

Oprukçu'ya rozetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından takıldığı kaydedildi.

Bahçeli'nin, Oprukçu'ya "Yuvanıza tekrar hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi, üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli’ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahcup etmesin." temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Oprukçu'nun da Ereğli'nin altın anahtarını Bahçeli'ye takdim ederek, "Türk milleti devletinin bekasının yegane teminatı olan MHP'nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

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