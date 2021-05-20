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Politika

MHP'nin il başkanları, MYK ve MDK toplantıları 27 Mayıs'ta yapılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıların gündeminin, siyasetin gündemi olduğunu bildirdi.

Buket Güven   | 20.05.2021
MHP'nin il başkanları, MYK ve MDK toplantıları 27 Mayıs'ta yapılacak

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanları, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde yapılacağını belirtti.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP, Ülkücü Şehitleri Anma Günü olan 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te il başkanları; saat 16.00'da MYK-MDK toplantıları Genel Merkez Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu toplantıların tüzük gereği 2 ayda bir yapıldığını belirterek, toplantıları özellikle "Ülkücü Şehitleri Anma Günü"nde gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

Yalçın, toplantıların gündeminin, siyasetin gündemi olduğunu ifade etti.

Partinin, bir önceki MYK ve MDK toplantısı Bahçeli'nin başkanlığında 26 Mart'ta toplanmıştı. Bu toplantı, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK üyeleri ile gerçekleştirilen ilk toplantı olmuştu.

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