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Politika

MHP'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video

MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden yapay zeka aracılığıyla hazırlanan "Çalın Davulları" isimli Selanik türküsünün yer aldığı videoyu paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
MHP'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video

Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "O Cumhuriyeti kurdu, biz koruyacağız." mesajı verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüleri videoda yer aldı. Atatürk'ün sevdiği "Çalın davulları" isimli Selanik türküsü, yapay zekayla kendi sesinden hazırlanarak çalındı.

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