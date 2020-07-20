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Politika

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Sinan Uslu   | 20.07.2020
MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

TBMM

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.


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