MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
TBMM
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
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