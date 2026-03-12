Dolar
44.11
Euro
51.07
Altın
5,179.30
ETH/USDT
2,047.70
BTC/USDT
69,816.00
BIST 100
13,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İstanbul’da “COP31 Başkanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı”na katılıyor.
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Eylül Aşkın Akçay  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Ankara

MHP'nin sosyal medya hesabından, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Genel Başkan Bahçeli'nin mesajına yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı videolu paylaşımda Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mız Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır. Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, bir ahlak ve adanmışlık nişanesi olan muhterem vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin şükran hislerimle birlikte Cenabıallah'tan gani gani rahmetler diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren bir istiklal manifestosudur
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada komşuya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının dördüncü duruşması başladı

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet