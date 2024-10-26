Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,471.10
BTC/USDT
67,049.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda ’’Yeniden Daha Güçlü Anadolu’’ 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır

Orhan Onur Gemici  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır." dedi.

Bahçeli, "İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Milli güvenliğimizin pamuk ipliğine bağlı olmaması için birliğimizi güçlendirip, ayrık otlarının temizlenmesini zorunlu görüyorum." diye konuştu.

"TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır." diyen Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye'ye, müreffeh ve muasır Türkiye'ye hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızı kararlı şekilde ilan ediyorum."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tamamlandı
Pendik'te kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento harcı döken 2 sürücüye para cezası
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacak

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Elimizi taşın altına koymaya varız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet