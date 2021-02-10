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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: AYM'nin Berberoğlu kararı yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Buket Güven   | 10.02.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: AYM'nin Berberoğlu kararı yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Berberoğlu hakkındaki fezleke için ise, "Genel Kurul’a getirildiğinde MHP, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır." dedi.

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