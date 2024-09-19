MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Devlet Bahçeli, "Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız." şeklinde konuştu.
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