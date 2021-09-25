Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,822.80
BTC/USDT
41,700.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor
logo
Politika

Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

TBMM, 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Cuma günü yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurul Salonunda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi hummalı çalışmalar yürütüldü.

Sinan Uslu   | 25.09.2021
Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

TBMM

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Cuma günü 2,5 aylık aranın ardından yasama mesaisine başlamak üzere toplanacak.

Genel Kurul, 17 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak gelecek hafta 27. Dönem 5. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni yasama yılında da çalışmalara maske, mesafe ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek. Meclis'te gıda üretimi ve temizlik alanlarında görev yapan personele hijyen eğitimi verildi. Personel, toplu yaşanan yerlerde sık görülen bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, kişisel temizlik anlayışının geliştirilmesi gibi konularda bilgilendirildi.

Yeni yasama yılı öncesi Meclis'in bazı noktalarında tadilat ve tamirat işleri yürütülürken, Genel Kurul Salonu'nda başlatılan çalışmalarda da sona gelindi. Bu kapsamda Genel Kurul'daki halılar yenilendi, koltukların tamamı temizlendi. TBMM Şeref Holü ile kulislerin zemin cilaları yenilendi.

Genel Kurul Salonu, genel kullanım alanları, kulisler dezenfekte edildi, antibakteriyel temizliği yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 12 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayıları Trakya illerinde yükseldi
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

Benzer haberler

Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 12 kişi hayatını kaybetti

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 145 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 145 kişi hayatını kaybetti
Aşı yaptırmayan Kovidli anne adayları pişman

Aşı yaptırmayan Kovidli anne adayları pişman