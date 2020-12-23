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Dünya, Koronavirüs

Arjantin Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

Arjantin'e perşembe günü 300 bin doz ulaşması planlanan Sputnik V, ülkede onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı oldu.

Muhammed Emin Canik   | 23.12.2020
Arjantin Rus aşısı Sputnik V'nin kullanımını onayladı

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia'nın imzasıyla acil koduyla çıkan kararda, ANMAT yetkililerinin Rusya'da Sputnik V'nin geliştirildiği tesislere yaptıkları ziyaret ve araştırmalar sonucunda aşının güvenli bulunduğu belirtildi.

Arjantin'e perşembe günü 300 bin doz ulaşması planlanan Sputnik V, ülkede onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı oldu.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 10 Aralık'ta, Sputnik V aşısından 10 milyon doz satın almak için Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Sputnik V aşısının gelecek haftadan itibaren halka uygulanmaya başlanması planlanıyor.

ANMAT, dün, hükümetin satın alma konusunda anlaşma sağlayamamasına rağmen BioNTech/Pfizer aşısının ülkede uygulanmasını onaylamıştı.

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