Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 172 bin 802'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 22.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 349 artarak 1 milyon 172 bin 802 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 342 artışla 27 bin 374'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 843 ölümle Güney Afrika, 5 bin 231 ölümle Mısır ve 1418 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 603 bin 338, bu ülkeyi 97 bin 148 vaka ile Mısır ve 51 bin 304 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 892 bin 304 kişi ise iyileşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı
Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi
'Vuhanlı yetkililer, Kovid-19'u haftalarca Pekin yönetiminden gizledi' iddiası
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 800 bini geçti

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

'Vuhanlı yetkililer, Kovid-19'u haftalarca Pekin yönetiminden gizledi' iddiası

Koronavirüste son 24 saat

Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 235 bin 569'a ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 235 bin 569'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu aştı