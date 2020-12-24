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Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 917 bin 152 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 334 bin 218 kişi öldü.

Sümeyye Dilara Dinçer,Murat Özgür Güvendik   | 24.12.2020
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

​​​​​​​Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 737 bin 767 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 79 milyon 57 bin 857'ye çıkarken, virüs saptanan 55 milyon 649 bin 609 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 917 bin 152 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 334 bin 218 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 123 bin 778), Brezilya (7 milyon 366 bin 677), Rusya (2 milyon 933 bin 753), Fransa (2 milyon 505 bin 875), İngiltere (2 milyon 149 bin 551), Türkiye (2 milyon 82 bin 610), İtalya (1 milyon 991 bin 278), İspanya (1 milyon 847 bin 874), Almanya (1 milyon 587 bin 908), Arjantin (1 milyon 563 bin 865), Kolombiya (1 milyon 544 bin 826), Meksika (1 milyon 350 bin 79), Polonya (1 milyon 226 bin 883) ve İran (1 milyon 177 bin 4), Peru (1 milyon 2 bin 263)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (189 bin 264), Hindistan (146 bin 778), Meksika (120 bin 311), İtalya (70 bin 395), İngiltere (69 bin 51), Fransa (61 bin 978), İran (54 bin 156), Rusya (52 bin 461), İspanya (49 bin 698), Arjantin (42 bin 314) Kolombiya (41 bin 174), Peru (37 bin 273), Almanya (29 bin 127), Polonya (26 bin 255), Güney Afrika (25 bin 657), Endonezya (20 bin 408), Belçika (18 bin 939), Türkiye (18 bin 861), Ukrayna (17 bin 172), Şili (16 bin 228), Romanya (14 bin 766), Kanada (14 bin 597), Ekvador (13 bin 962), Irak (12 bin 737) ve Hollanda (10 bin 737) ve Çekya (10 bin 664)."

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