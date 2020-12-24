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Dünya, Koronavirüs

Brezilya Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Güney Amerika ülkesi Brezilya, yeni tip koronavirüsün mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi.

Emre Aytekin   | 24.12.2020
Brezilya Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Resmi gazetede yayımlanan kararda, İngiltere'den direkt ve aktarmalı tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Kararda, ayrıca son 14 gün içinde İngiltere'de bulunan yabancıların başka güzergahlar üzerinden Brezilya'ya uçamayacakları belirtildi.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya ve Hindistan'ın olduğu 40'tan fazla ülke seyahat yasağı getirmişti.

Worldometer internet sitesine göre, bugüne dek 7 milyon 366 bin 667 Kovid-19 vakasının görüldüğü, virüs nedeniyle 189 bin 264 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü, en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Öte yandan Latin Amerika ülkesi Meksika'da ise Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde tedavi gören hasta sayısının salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştığı bildirildi.

18 bin 301'e ulaşan hasta sayısı, temmuzda ulaşılan en yüksek düzeyi binde 4 aştı.

Salgının merkez üssü başkent Meksiko'da hastanelerde doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne dek 1 milyon 350 bin 79 vakanın görüldüğü, 120 bin 311 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da halen 224 bin 520 aktif vaka bulunuyor.

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