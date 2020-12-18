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Dünya, Koronavirüs

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak

Avusturya’da hükümet, Noel sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Aşkın Kıyağan   | 18.12.2020
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak

Viyana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, düzenlenen basın toplantısında salgınla mücadeleye yönelik alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kurz, 26 Aralık’tan itibaren hizmet sektörü ve iş yerlerinin 3 hafta süresince kapalı tutulacağını duyurdu.

Okulların 7 Ocak'a kadar Noel tatili nedeniyle kapalı olacağını belirten Kurz, bütün okullarda eğitimin 17 Ocak'a kadar uzaktan süreceğini söyledi.

Kurz, bu zaman zarfında belirli durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlamasının da tüm gün uygulanacağını kaydetti.

Karantinadan "gönüllü testle" çıkılabiliyor

Söz konusu önlemlerin 18 Ocak'a kadar süreceğini ifade eden Kurz, bu tarihte ülke genelinde isteğe bağlı yaygın test yapılacağını, test yaptıran kişilerin ticaret, hizmet ve gastronomi alanındaki hizmetlerden faydalanabileceğini dile getirdi.

Kurz, 18 Ocak'ta test yaptırmayanlar için karantinanın bir hafta daha süreceğini ve 24 Ocak'ta söz konusu sert önlemlerin sona ereceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 85 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 334 bin 913'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145 artarak 5 bin 127'ye yükseldi.

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