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Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul, İstiklal Caddesi. Sakarya, Çark Caddesi.
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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Yıldız Aktaş   | 18.12.2020
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz." dedi.

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