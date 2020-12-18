Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz." dedi.
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Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020