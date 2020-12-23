İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bini geçti
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı son 24 saatte 553 artarak 70 bin 395 oldu.
Roma
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İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 278'e ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 598 bin 816'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 624'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak 70 bin 395'e ulaştı.
İyileşenlerin sayısı 20 bin 494 artarak 1 milyon 322 bin 67 oldu.
İtalya'da Kovid-19 salgınında yakınlarını kaybeden bazı aileler hükümete tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Corriere della Sera gazetesindeki habere göre, 500 aile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin salgında ihmali bulunduğu gerekçesiyle toplam 100 milyon avro tazminat talebi için harekete geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.