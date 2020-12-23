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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 23.12.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdıkları Prof. Dr. Orhan Kural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Fahrettin Koca, Kural'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.

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