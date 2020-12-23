Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdıkları Prof. Dr. Orhan Kural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Fahrettin Koca, Kural'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.
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Çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdığımız Prof. Dr. Orhan Kural hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2020