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Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur-Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan'a gitti.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 26.09.2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan'a gitti

İstanbul

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kazakistan'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin Eski Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er eşlik etti.

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