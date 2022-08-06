Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.80
BTC/USDT
23,226.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor
logo
Politika

Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 06.08.2022
Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır

Ankara

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyonist İsrail güçlerinin abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye gerçekleştirdiği, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin vahşice katledildiği saldırıyı şiddetle lanetleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür. Dünyanın görmezden geldiği bu saldırıları durdurmak aslında insaf, vicdan ve adalet sahibi olması gereken uluslararası camianın en temel vazifesidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi 'Çeme Sidan' mevkisinde arıyor
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Benzer haberler

Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde üretim durdu

Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde üretim durdu

İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı
Filistinliler, Ürdün Vadisi'ndeki su kaynaklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilere karşı mücadele veriyor

Filistinliler, Ürdün Vadisi'ndeki su kaynaklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilere karşı mücadele veriyor
Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır

Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırısı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet