Dolar
28.40
Euro
30.49
Altın
1,993.21
ETH/USDT
1,805.40
BTC/USDT
34,436.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Lübnan sınırındaki Merc Ayyun bölgesinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Politika

KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mehmet Kemal Firik  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Lefkoşa

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Üstel, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, KKTC'yi büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Üstel, bundan sonraki tüm toplantılarda da aynı durumu görmeyi arzuladıklarını söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere vermiş olduğu bu destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Üstel, Fidan'a da desteğinden dolayı teşekkür etti

KKTC Başbakanı Üstel açıklamasında, zirve öncesi yapılan dışişleri bakanları toplantısında "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız." diyerek KKTC'ye destek çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da teşekkür etti.

Türkiye'nin her platformda KKTC'yi desteklediğine dikkat çeken Üstel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İnanıyorum ki; her platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan izole edilmesi için gayret sergileyenler, bu güçlü mesajlar sayesinde emellerine asla ulaşamayacak ve Kıbrıs Türk halkı dünya ile kucaklaşma yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Togg hediye etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Filistin halkı bağımsız devlet kurma hakkına sahiptir

Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan uzun süreli barış Avrupa için mümkün değil

Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan uzun süreli barış Avrupa için mümkün değil
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk devletlerinin tehditlere karşı birleşmesi çok önemli

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk devletlerinin tehditlere karşı birleşmesi çok önemli
Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız

Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet