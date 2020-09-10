Euro
8.86
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,958.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 10.09.2020
Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 195 bin 259'a çıktı
BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir

Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

ABD'de 'Trump'ın salgının başında Kovid-19'u olduğundan önemsiz gösterdiği' tartışması sürüyor

BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı

BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı

Sağlık Bakanı Koca: Gerek bölgesel gerekse küresel sağlıktaki rolümüz daha da artmaktadır

Sağlık Bakanı Koca: Gerek bölgesel gerekse küresel sağlıktaki rolümüz daha da artmaktadır
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti