Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.