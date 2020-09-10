Euro
8.86
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,958.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak

Dışişleri Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'daki açılışının, kentin BM merkezi haline getirilmesi yönündeki gayretlerin somut örneğini teşkil ettiği belirtildi.

Şerife Çetin   | 10.09.2020
Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'daki açılışının, kentin Birleşmiş Milletler (BM) merkezi haline getirilmesi yönündeki gayretlerin somut örneğini teşkil ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ofisin aynı zamanda DSÖ'yle ilişkilere katkıda bulunacağı, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerindeki görünürlüğünü pekiştireceği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede küresel çabaları destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'da kurulması, İstanbul'un BM merkezi haline gelmesi yönündeki gayretlerimizin de somut bir örneğini teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge bugünkü açılışta, "Türkiye hakikaten bu coğrafi ayrık ofisinin açılması için çok ciddi bir meşruiyet barındırıyor. Çünkü çok büyük çaplı bir felaket, acil durum karşısında nasıl müdahale edileceğini ve nasıl hazırlıklı olunacağını ispat etmiş durumda. O nedenle böyle bir coğrafi ayrık ofisinin açılması için Türkiye'den daha iyi bir yer bulunamazdı." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 195 bin 259'a çıktı
BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak

Dışişleri Bakanlığı: DSÖ Ofisi İstanbul'un BM merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak

BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı

Dışişleri: Macron'un açıklamaları içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumu

Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi toplantısında ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi toplantısında ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı

UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı