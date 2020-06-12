Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla dışarı çıkma saatleri değiştirilen 65 yaş üstü vatandaşlar da uzun bir aradan sonra camilerde cuma namazı kıldı.
Normalleşme adımları kapsamında ebeveynleriyle dışarı çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altındaki çocukların da büyükleriyle saf tuttuğu camilerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Anadolu Yakası'nda cuma namazı için camileri dolduranlar arasında 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların da yer aldığı görüldü.
Vatandaşların maskelerini taktıkları ve beraberlerinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldıkları gözlendi.
Sosyal mesafe kuralına da uyulurken vatandaşlar kılınan farz namazının ardından camilerden ayrıldı.
Camilerde genciyle yaşlısıyla bütün cemaat birlikte saf tuttu
Bahçelievler'de de 65 yaş üstündeki vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak cami avlusunda saf tuttuğu görüldü.
Büyükleriyle camiye gelen 18 yaş altındaki çocuklar da beraberlerinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.
Maske kullandıkları görülen cemaat, farz namazından sonra dağıldı.
Mardin'de 700 yıllık medresede sosyal mesafe ile cuma namazı kılındı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile cuma namazı kılındı.
Artuklu döneminde yapımına başlanan ve Akkoyunlular döneminde tamamlanarak hizmete açılan, günümüze kadar ayakta kalan tarihi medresenin avlusunda, sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı eda edildi.
Medrese görevlileri, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadetini yapabilmesi için birer metrelik mesafeler oluşturdu.
Beraberlerinde getirdikleri seccade ve kartonları belirlenen alanlara mesafeye uyarak seren cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı, dua etti.
Vatandaşlardan Taha Güneş, tarihi medresede cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.
Sivas
Sivas, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.
Sivas Valiliği tarafından belirlenen 110 camide, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.
Niğde
Niğde Valiliği tarafından belirlenen 17 cami, otopark ve pazar yerinde, belediye ekipleri, dezenfekte çalışması yaptı ve cemaate seccade dağıttı.
Ömer Halisdemir Meydanı'nda, yeni atanan İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cuma namazında, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve il protokolü de saf tuttu.
Yozgat
Yozgat'ta 627 camide cuma namazı kılındı. Namaz öncesi camiye gelen vatandaşların ateşi ölçülüp maske dağıtıldı.
Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan cemaat, yol ve kaldırımlarda namazlarını eda etti.
Nevşehir
Nevşehir'de Valilik tarafından belirlenen cami bahçeleri ve açık alanların yanı sıra Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çim Sahasında da cuma namazı kılındı.
Seccadesi ile sahaya gelen vatandaşlar maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.
Saha girişinde görevlilerce maske dağıtıldı, vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak için polisler de görev aldı.
Kayseri
Kayseri Valiliğince izin verilen camilerin bahçe ve çevresi ile otoparkları dolduran cemaat, yeniden cuma namazı kılmanın huzurunu yaşadı.
Mimar Sinan'ın 1573 yılında inşa ettirdiği Kurşunlu Camii'nin karşısında bulunan belediyeye ait açık otoparkta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Kırıkkale
Kırıkkale Valiliği tarafından belirlenen 45 cami ve 4 kapalı pazar yerinde cuma namazı kılındı.
Seccadesiyle cami bahçelerine ve pazar yerlerine gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.
Kırşehir
Kırşehir'de vatandaşlar, kent genelinde belirlenen cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.
Kent merkezinde Ahi Evran ve Hoca Ahmet Yesevi camilerinin avlusu ile Cacabey Meydanı'nda yoğunluk oluştu.
Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşların, yanlarında seccadelerini getirdikleri, maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi.
Namaz kılınan alanlara girişlerde cemaate dezenfektan dağıtıldı.
Adana
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cuma namazı için vatandaşlar semt pazarında oluşturulan alana geldi.
Namazda, maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun saf tuttu.
Cuma namazını İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Tansel Orakoğlu da kıldı.
Mersin
Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami, Kovid-19 tedbirleri sonrası üçüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara açıldı.
Çok sayıda vatandaşın geldiği camide, namaz öncesinde görevliler tarafından cemaate maske dağıtıldı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.
Hatay
Hatay'da, "Anadolu'da inşa edilen ilk cami" olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde saf tuttu.
Namazda vatandaşlar maske de taktı.
Osmaniye
Osmaniye'de, Envar-ül Hamit Camisi avlusunda vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.
Sağlık görevlileri girişte vatandaşların ateşini ölçtü, Osmaniye Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı, cemaate el hijyeni için dezenfektan kullandırıldı.
Cuma namazı sırasında sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Avluda yer kalmayınca vatandaşlar başka camilere yönlendirildi.
Antalya
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami avluları, okul bahçeleri, pazar yerleri ve bazı statlarda namaz için sosyal mesafe alanları oluşturuldu.
Evlerinden getirdikleri ya da belediyelerin verdiği tek kullanımlık seccadelerinde namaz kılanlar, maske taktı, girişlerde dezenfektan kullandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşların da cuma namazına geldikleri görüldü.
İl Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm namaz kılınacak alanlarda gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Muğla
Muğla merkez ve ilçelerinde önceden dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyardı. Bodrum Kaymakamlığınca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilçe stadına gelenler, ateş ölçümünden geçtikten sonra yanlarında getirdikleri seccadelerle cuma namazını kıldı.
Isparta ve Burdur
Isparta ve Burdur'da da abdestlerini evlerinde alan ve seccadelerini yanlarında getiren vatandaşlar, sosyal mesafe kurullarına uygun şekilde saf tuttu.
Isparta'da kent merkezindeki Ulu Cami avlusuna gelenlerin maske taktıkları, dezenfektan kullandıkları görüldü.
Burdur'da kent merkezindeki camilerin avlularına ve Uzay Çatı pazar yerine gelen, aralarında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile gençlerin de olduğu kent sakinleri sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak cuma namazı kıldı.
Doğu Anadolu'da cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üçüncü kez belirlenen alanlarda cuma namazı kıldı.
Namaz için Erzurum'da sembolik mihrap ve minber yerleştirilen Yakutiye Kent Meydanı ile Ulucami, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'nin bulunduğu meydanda binlerce kişi sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.
Vatandaşlar ayrıca Palandöken ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan antrenman sahalarında belirlenen sosyal mesafe çizgilerine göre cemaatle namaz kıldı.
Tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla çok sayıda güvenlik gücünün görev yaptığı namaz öncesi seccade getirmeyen vatandaşlara, belediye ekiplerince tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.
Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta da vatandaşlar, görevlilerce yapılan kontrollerin ardından belirlenen alanlarda namaz kıldı.
Diyarbakır
Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından belirlenen alanlarda üçüncü cuma namazı kılındı.
Diyarbakır'da kent genelinde pandemi kurulunca belirlenen 149 noktada camiler ile alanlarda binlerce vatandaş saf tuttu.
Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda cuma namazı öncesinde Bağlar Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Kent sakinleri sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve maske ile cuma namazı kıldı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da cuma namazını kılmak için parka geldi.
Beyoğlu, vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için her hafta özenli çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaşam alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettiklerini bildiren Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Yüce dinimiz temizliğe ve sağlığa büyük önem veriyor. Bizler de ibadet yapılan alanların hijyen ve temiz olmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle her hafta düzenli olarak park ve yaşam alanlarında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız steril ortamlarda huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu nedenle zaten kendileri yeni sürece 'yeni normalleşme süreci' adını koydu. Yaşamımızı, ibadetlerimizi bu sürecin ruhuna ve kurallarına uygun olarak devam ettireceğiz. Daha fazla sorumluluk alacağız, dikkatli olacağız. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve temizlik olmazsa olmazlarımız olacak."
Siirt
Siirt'te de belirlenen 7 alanda seccadelerini alarak bir araya gelen ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, maske takarak saf tuttu.
Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında cuma namazını kıldı.
Vatandaşlara kolonya ikramında bulunuldu.
Şırnak
Şırnak’ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından belirlenen noktalarda cuma namazı üçüncü kez kılındı.
Kentte 6 noktada seccadelerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlara görevliler tarafından maske dağıtıldı.
Cuma namazının ardından salgının sona ermesi için dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.