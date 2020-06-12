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Adalet Bakanı Gül: Türk yargısının emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır

Adalet Bakanı Gül, Metin Topuz kararına ilişkin, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır." dedi.

Kemal Karadağ   | 12.06.2020
Adalet Bakanı Gül: Türk yargısının emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu belirtti.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından tepki

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının Metin Topuz davası hakkındaki açıklamalarının talihsiz ve yargı bağımsızlığı ilkesi bakımından düşündürücü olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD'li muhataplarımız, derin hayal kırıklığı yaşatan bir dava arayışındaysa, onlara FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve sözde delillerle yürütülen Hakan Atilla yargılamasına bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, verdiği kararlarla herhangi bir ülkeyi ikna etmek durumunda değildir." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin delilleri tartışarak karar verdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu hükmün kesinleşmesi sürecinin de yine bağımsız yargının hukuki işleyişi içinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

"Kesinleşmemiş bir mahkeme kararı üzerinden kişileri suçlu ya da suçsuz ilan etmek ancak hukukun evrensel prensiplerini içselleştirememiş bir yaklaşımın ürünü olabilir." değerlendirilmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Büyükelçiliğinin başından sonuna izleyerek tanık olduğu üzere, duruşmalar Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin temin ettiği usuli haklar zemininde ilerlemiştir. Bu durum karşısında, yapılan açıklama hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olmadığı gibi gerçekle de bağdaşmamaktadır. Ülkelerinde halihazırda süren protesto eylemlerinde dahi aldıkları tedbirler ortada iken, 15 Temmuz'da bombalarla, tanklarla ülkemize, milletimize ve millet iradesine hayasızca bir akın gerçekleştiren bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz haklı ve hukuki mücadeleyi değersizleştirmeye yönelik açıklamalar, büyük bir çelişkidir, kabul edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, ABD yetkili makamlarını uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar doğrultusunda suçluların iadesi hukukuna uymaya bir kez daha davet ediyor, terörle mücadelede işbirliğine olan inancımızı teyit edeceklerini umuyoruz."

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