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Dünya

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

Erbil Başay   | 05.04.2020
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Berlin

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu.

Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi.

Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.

Hastanelerdeki yatak sayısını iki katına çıkartma kararı

Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısında henüz daha en üst noktaya ulaşılmadığını söyledi.

Federal hükümetin görevi, ülkedeki insanlar için krizin en zor safhasına hazırlık yapmak olduğunu belirten Braun, "Vakaların en yüksek olacağı dönem önümüzde olmasına ve bunun için hazırlık yapmamıza rağmen komşu ülkelerimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Braun, İtalya ve İspanya'daki görüntülerin durumunun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, bundan dolayı hastanelerdeki yatak sayısını iki katına çıkartma kararı aldıklarını kaydetti.

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