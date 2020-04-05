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Dünya

Milli Dayanışma Kampanyası'na kampanyasına Almanya'daki Türk vatandaşından 10 bin avroluk destek

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki Cennet Bebek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin avro bağışladı.

Cüneyt Karadağ   | 05.04.2020
Milli Dayanışma Kampanyası'na kampanyasına Almanya'daki Türk vatandaşından 10 bin avroluk destek

Berlin

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 70 yaşındaki Cennet Bebek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kampanya çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılan hesaba 10 bin avro yatırdı.

Cennet Bebek, 17 yıl önce vefat eden eşi adına Afrika'da su kuyusu açtırmaya niyeti olduğunu ancak Türkiye'de kampanya başlatılınca birikimini buraya bağışlamaya karar verdiğini belirterek, herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

6 çocuk annesi Bebek'in emekli maaşını biriktirdiği ve başkalarına örnek olsun diye bu yardımını açıkladığı öğrenildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da örnek davranışı dolayısıyla Cennet Bebek'i arayarak teşekkürlerini iletti.

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