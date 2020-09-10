ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: MSB ile güçlü ve kalıcı ilişkilerimize değer veriyoruz
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, "Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Adana'daki İncirlik Üssü'nde 39. Hava Üssü Kanat ve 10. Tanker Üs Komutanlarıyla, NATO'nun güney kanadındaki misyonunu ele aldığı kaydedildi.
BE Satterfield İncirlik Hava Üssü’nde:“@tcsavunma'yla birlikte güçlü & kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz. Burada bulunuşumuz, güvenliği & istikrarı, ülkelerimizin, bölgemizin & İttifak’ın yararına geliştirmek için beraber çalışma taahhüdümüzün bir göstergesi.” #WeAreNATO— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 10, 2020
Paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı da etiketlenerek, "BE Satterfield İncirlik Hava Üssü'nde: @tcsavunma'yla birlikte güçlü ve kalıcı olan ilişkilerimize değer veriyoruz. Burada bulunuşumuz, güvenliği ve istikrarı, ülkelerimizin, bölgemizin ve İttifak’ın yararına geliştirmek için beraber çalışma taahhüdümüzün bir göstergesi." mesajına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.