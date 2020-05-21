Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çerkez soykırımıyla ilgili, "Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 21.05.2020
Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün 21 Mayıs. 1864'te Rus Çarı'nın emriyle ölümle, yoklukla dolu bir yolculuğa zorlanan büyük sürgünde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum. Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 775'e yükseldi
ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu
İtalya Başbakanı Conte: Aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz
Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Çay üreticileriyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı' paylaşımı

Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle video konferansla görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ben bu milletin vicdanına ahlakına ferasetine güveniyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, video konferans ile gençlerle buluştu

Kılıçdaroğlu, video konferans ile gençlerle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı