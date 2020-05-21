Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çerkez soykırımıyla ilgili, "Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Bugün 21 Mayıs!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2020
1864’te Rus Çarı’nın emriyle; ölümle, yoklukla dolu bir yolculuğa zorlanan büyük sürgünde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum. Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bugün 21 Mayıs. 1864'te Rus Çarı'nın emriyle ölümle, yoklukla dolu bir yolculuğa zorlanan büyük sürgünde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum. Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.