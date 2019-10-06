Kılıçdaroğlu'ndan Bahriye Üçok paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle andığını" ifade etti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından SHP Parti Meclisi Üyesi, eski milletvekili ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un, 29. ölüm yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz #BahriyeÜçok'u saygı ve minnetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 6, 2019
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren, 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.