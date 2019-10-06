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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Bahriye Üçok paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle andığını" ifade etti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 06.10.2019
Kılıçdaroğlu'ndan Bahriye Üçok paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından SHP Parti Meclisi Üyesi, eski milletvekili ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un, 29. ölüm yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren, 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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