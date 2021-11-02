Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet bilhassa kendisini kimsesiz hissedenlerin kimsesi olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Bu Cumhuriyet bilhassa kendisini kimsesiz hissedenlerin kimsesi olacaktır. Bizim temel hedefimiz, amacımız, felsefemiz de bu." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Türkiye güzel bir ülke olsa da sıkıntılarının bulunduğunu ifade ederek, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkının olmadığını ve hep birlikte demokrasiyi getireceklerini söyledi.
Cumhuriyet'in 98. yılının kutlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet'i kurarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'i kullanırken veya Cumhuriyet'i telaffuz ederken herkes şunu çok iyi bilmeli; bu Cumhuriyet bilhassa kendisini kimsesiz hissedenlerin kimsesi olacaktır. Bizim temel hedefimiz, amacımız, felsefemiz de bu. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla Mustafa Kemal, irfanı hür, vicdanı hür ve fikri hür gençler istemiştir.
Aramızda gençler var. Vicdanınız hür olacak, irfanınız hür olacak ve fikriniz hür olacak. Özgür olacaksınız. Bütün gençlere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özgürlük vadediyorum. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bütün gençler, hangi partiden olursa olsun bizi özgürce eleştirebilecek. Bizim alkışa değil, sağlıklı, tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Hatamızı gösteren, bizim dostlarımızdır. 98 yıldır Cumhuriyet'i kurduk, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Demokrasimizde aksamalar var, ama bunu telafi edeceğiz. Beraber, 100. yılda güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.