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Politika

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.

Barış Gündoğan   | 28.05.2020
Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı

Ankara

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutluyor, kardeş ülke Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı. 

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