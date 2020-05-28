Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutluyor, kardeş ülke Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.