Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.09
BIST 100
92,982.27
Altın
1,281.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı yapıyor
logo
Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den YSK'nin İstanbul kararına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Demokrat Parti'nin 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." dedi.

Ömer Olcay   | 07.05.2019
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den YSK'nin İstanbul kararına ilişkin açıklama

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararıyla 6 Mayıs 2019 tarihinde millet iradesinin çiğnendiğini öne sürdü. 

Akşener, "Bu tarih, ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." diye konuştu. 

YSK'nin aldığı kararın hedefinde milletin iradesi olduğunu belirten Akşener, alınan karara sessiz kalmayacaklarını ifade etti. 

Akşener, "Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti