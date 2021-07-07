İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: TEİAŞ kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Türkiye Elektrik İletim AŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomiden adalete, diplomasiden kadın haklarına, gençlerin sorunlarından işsiz vatandaşlara, çiftçilerden emeklilere, esnaftan memura kadar her vatandaşın hakkını, hukukunu savunmaya çalıştıklarını söyledi.
Küçük bir ülke hariç dünyanın bütün ülkelerinin aşıyı vatandaşlarına ücretsiz yaptırdığını dile getiren Akşener, gelişmiş ülkelerin bununla da kalmayarak aşı yaptırmaları için gençlere ödül verdiğini, esnafına, işçisine, memuruna, çiftçisine salgın karşısında ayakta kalabilmeleri için nakit destekler sağladığını kaydetti.
Türkiye'nin değişik bölgelerini ziyaret ettiklerini anlatan Akşener, gittikleri her yerde esnaf, çiftçi, genç, memur ve emekli vatandaşların sıkıntılarına şahit olduklarını vurguladı.TEİAŞ'ın özelleştirilmesi için düğmeye basıldığını anımsatan Akşener, "TEİAŞ'ın, yük dağılımını kontrol edip Türkiye'deki anlık elektrik arz-talep dengesini kontrol etmek gibi hayati bir görevi vardır. İşte bu nedenle TEİAŞ, kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer." görüşünü paylaştı.
"Artagan, teknolojinin demokrasi tarafındadır"
Meral Akşener, geçen hafta tanıtımını yaptığı ekonomide ve ticari ilişkilerde dijital dönüşümü hedef alan Artagan Projesi'ne de değindi.
Teknolojiyi kullanarak dünyanın en baskıcı veya en demokratik düzenini de kurmanın mümkün olduğuna işaret eden Akşener, "Artagan, teknolojinin demokrasi tarafındadır. Biz Artagan'la bu eğri düzeni kökten değiştireceğiz, bizden sonraki nesillere hak ettikleri bir Türkiye'yi miras bırakacağız. Bizim amacımız sadece iktidara gelmek değil, 100 yıl sonra bile hatırlanacak, yeni bir hikaye yazmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın dijital çağda hızla ilerlediğini dile getiren Akşener, Türkiye'nin bu yeni dünyadaki yerini almaması halinde maliyetini çok yüksek bir şekilde ödeyeceğini söyledi.
Akşener, e-sporun artık yalnızca bilgisayar oynamaktan ibaret olmadığını, dünya çapında 500 milyon izleyiciye ulaşan ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin parçası olan devasa bir spor organizasyonu olduğunu anımsattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasının bu bölümünde teknoloji girişimcisi ve e-sporcusu Hamza Sönmez'i kürsüye davet etti. Sönmez'den sonra konuşmasını sürdüren Akşener, dijitalleşen dünyanın Türkiye için fırsatlarla dolu olduğunu, yetenekli, zeki ve çalışkan gençlerin potansiyelini açığa çıkartabilmeye yönelik gerekli altyapıyı oluşturmak zorunda olduklarını vurguladı.
İnterneti, millet için elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaç olarak gördüklerini ifade eden Akşener, "O nedenle her şeyden önce iletişimdeki vergi yükünü hafifleteceğiz. İnternet altyapı hizmetlerini güçlendirip yatırım miktarımızı OECD ortalamasının üzerine çıkaracağız. Bu, hem daha çok kişinin internete erişimini sağlayacak hem de internet hızımızı artıracak. Bu amaçla fiber altyapımızı ülke çapında genişletip tüm vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.