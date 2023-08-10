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Politika

İçişleri Bakanlığından Birleşik Krallık'la göç alanında yapılan işbirliğine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içinde olunduğu belirtildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
İçişleri Bakanlığından Birleşik Krallık'la göç alanında yapılan işbirliğine ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapıldığı gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içinde olunduğu belirtilerek, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dahil göçe "kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle" ikili görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la Türkiye arasındaki "Göç Diyaloğu" toplantılarının 2019'dan itibaren her yıl yapıldığı belirtilen açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız. Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz."

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."

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