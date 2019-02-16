İçişleri Bakanı Soylu, "Kopardıkları yaygara hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmasın. Her seçimde, ha geldiler, ha geliyorlar. Sonra sandıklar açılır, bir de bakarsınız ki şer ittifakı tın tın teneke." dedi.

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon merkezi, sivil toplum kuruluşları ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Sahada iki haftadır seçim çalışmaları yürüttüğünü anımsatan Soylu, her programda AK Parti ve MHP bayraklarını yan yana gördüğünü belirterek, bu mayanın tuttuğunu söyledi.

"Şer ittifakı tın tın teneke"

Soylu, "Kopardıkları yaygara hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmasın. Biz bu hikayelerden çok duyduk, çok gördük. Her seçimde, ha geldiler, ha geliyorlar. Güya ortalığı yakacaklar, her türlü tezviratı oluşturacaklar. Sonra sandıklar açılır, bir de bakarsınız ki şer ittifakı tın tın teneke." dedi.

Dertlerinin millet, memleket derdi olduğunu, Kandil'e, Pensilvanya'ya yaranmak olmadığını belirten Soylu, Türkiye'nin küresel siyasetteki, bölgesel siyasetteki anlamıyla ilgili büyük sorumluluklar taşıdıklarını bildirdi.

Soylu, şehitlere ve gaziler ile onların ailelerine sorumlu olduklarının altını çizerek, doğru bildikleri yolda kol kola yürüyeceklerini ifade etti.

CHP sözcüsünün, dün kendisine hakaret ettiğini belirten Soylu, Mecliste bulunan partisinden arkadaşlarının buna cevap vermesini beklediğini söyledi.

"O kadın, teröristleri ambulansla taşıyan kadın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in Van'da yapılmak istenen izinsiz yürüyüş sırasında kadın polisin kolunu ısırdığını hatırlatan Soylu, şunları ifade etti:

"Ne numaracı bunlar ya, sahtekar. Bir polis, onun etrafında giderken videoda da görünüyor zaten kaydı düştü. Onu da düşürdü. İşte, 'Bana şöyle yaptı, böyle yaptı, tekme attı.' diyor. Madem o kadar çok korkuyorsunuz, demirden korkuyorsunuz trene niye biniyorsunuz? Çocuğun ayağı kaymış videoda görünüyor zaten yer ıslak kaymış düşmüş, onu da düşürmüş. O kadın kim biliyor musunuz? Teröristleri ambulansla taşıyan kadın."

Soylu, Etimesgut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Enver Demirel'in rahatsızlığı sebebiyle bugün seçim çalışmalarına katılamadığını bildirdi.

"Türkiye'yi Venezuela gibi yapacaklardı"

30 Ağustos Mahallesi'nde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışına da katılan Soylu, burada otobüsün üzerinden yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özellikle son 6-7 yılda birçok engellemelere maruz kaldığını anımsattı. Soylu, "15 Temmuz ile ilgili bir iki ülke dışında hiçbirinin sesi çıkmadı. Hepsi beklediler, 'Acaba Tayyip Erdoğan'ı götürecekler mi, memlekete el koyacaklar mı?' diye. Türkiye'yi de aynı Venezuela gibi yapacaklardı. Amerika'dan, 'Biz yeni gelen hükümeti tanıyoruz.' diyeceklerdi. Hiç merak etmeyin. Amerika sen neyi tanırsan tanı, benim milletim tanımıyor." diye konuştu.

Türkiye'de halkın 50 gramlık oy pusulasıyla demokrasi dersi verdiğini belirten Soylu, Etimesgutlulardan 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermelerini istedi.

Bakan Soylu, daha sonra MHP Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Muhabir: Orhan Onur Gemici