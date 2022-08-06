İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yapılan briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Suriye'nin İdlib kentinde inşa edilen briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Soylu, sosyal medya hesabından İdlib'deki tamamlanan briket evlerin son durumlarına ilişkin bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli, geri dönüşü için İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle tamamlanacak inşallah."
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BOŞ KONUŞMUYORUZ— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022
ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ!
Suriyeli kardeşlerimizin
ONURLU
GÖNÜLLÜ
GÜVENLİ
GERİ DÖNÜŞÜ için
İdlib'te
62.145 briket ev tamamlandı
YIL SONUNA KADAR
HEDEF 100.603 BRİKET EV
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah pic.twitter.com/j5bJoDYaHM