İBB Başkan adayı Kurum: (Kanal İstanbul Projesi) İstanbul'la ilgilenmeyenlerin kurduğu senaryolara ortak olmayacağız
Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "Maalesef mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız" dedi.
Istanbul
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Güngören Gençosman Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"na katıldı.
Burada konuşan Kurum, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile ilçenin geleceği için adım attıklarını söyledi.
Güngören Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan ve şu an oradaki trafiğin sebebi olan meydan projelerimizi biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Kurum, mevcut İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirterek, "Yolun sonunu gördükleri için çaresizlik duygusuyla İstanbul'un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." şeklinde konuştu.
Projelerini paylaştı
Kadınlarla ilgili projelerini paylaşan Kurum, ilk işini kuran kadınlara 100 bin lira destek vereceklerini söyledi.
Güngören'de Millet Bahçesi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:
"Tozkoparan'da türlü türlü engellemeler koydular. Kentsel dönüşüm siyaset üstüdür, biz burada siyaset yapmayacağız dediler. Bir baktık o kentsel dönüşümdeki kardeşlerimizin aklını çekmek için hepsi oraya üşüştüler. Annelerimizin, babalarımızın bizden beklentisi neyse belediye başkanımla ilçe başkanımla hep birlikte el ele verdik ve Güngören'in sorunlarını çözdük. Biz Güngören için dertliyiz."
Kurum, deprem dönüşüm seferberliği başlatacaklarını, 39 ilçede 650 bin yeni ev inşa edeceklerini, 700 bin lira hibe destek ve 700 bin lira uygun şartta kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceklerini anlattı.
Okulların güvenliği ve sağlığıyla ilgili en üst düzeyde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kurum, İstanbul'daki tüm okullarda ilkokul öğrencilerine beslenme desteği vereceklerini, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını 0-6 yaşa çıkaracaklarını, babalara da bu yaş aralığındaki çocuklarla ücretsiz seyahat hakkı tanıyacaklarını sözlerine ekledi.
6 Şubat depremleri
Kurum, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.
6 Şubat depremlerinin acısının çok taze olmasına rağmen, hayatını kaybedenler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınadığını belirten Kurum, "Oradaki kardeşlerimize yeni evlerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. Bu mutluluğa ortak olsunlar. O insanların evinin yapılmasına, orada yeni sağlam güvenli konutlarda oturmasına, mutluluklarına ortak olsunlar." şeklinde konuştu.
"Acil, öncelikli işler neyse biz buraya odaklanacağız"
Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:
"Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. İlk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Bu senaryoyu kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız."
"5 yıldır halkımız çile çekiyor"
Milli Eğitim Bakanlığının daha önce okullarda ücretsiz beslenme desteği projesi başlattığı ve sonra bu projenin askıya alındığı ifade edilerek, öğrencilere ücretsiz beslenme desteğiyle ilgili vaatleri sorulan Kurum, "O projemizi açıkladık. Biz istiyoruz ki İstanbul'da eğitim kıymetli olsun. Okula giden öğrenciler, okula çocuğunu gönderen veliler mutlu olsun, huzurlu olsun. Eğitimde biz Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizi en iyi şartlarda yetiştirmek istiyoruz. Atölyeler kuracağız, onlara ilave dersler vereceğiz. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizle halkımızı buluşturacağız. Üniversite öğrencilerimize destek vereceğiz ve okullarda yetişen gençlerimizi çok daha kapsamlı, çok daha detaylı bir şekilde yetiştiriyor olacağız." dedi.
Projeleriyle birçok sorunun çözüleceğine yürekten inandığını dile getiren Murat Kurum, "Tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarına odaklansınlar. Aynaya dönüp bakıp İstanbul'la uğraşıyormuş gibi yapmasınlar. Burada gerçekten 5 yıldır halkımız çile çekiyor." diye konuştu.