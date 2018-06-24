FETÖ tutuklularının tercihi İnce ve HDP oldu

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde, cumhurbaşkanı seçiminde en fazla oyu CHP'nin adayı İnce aldı.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de yer aldığı Sincan ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde bulunan tutukluların, cumhurbaşkanı seçimindeki tercihi CHP'nin adayı Muharrem İnce oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan F, L ve T tipi kapalı cezaevlerindeki tutuklular da sandık başına giderek oy kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "yurtta sulh konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu cezaevlerinde cumhurbaşkanı seçiminde çoğunlukla İnce'ye oy çıktı.

Cezaevlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce 2 bin 926 oy aldı.

Bu cezaevlerinde Meral Akşener'e 734, Recep Tayyip Erdoğan'a 755, Temel Karamollaoğlu'na ise 99 oy verildi. Selahattin Demirtaş'ı 164, Doğu Perinçek'i ise 7 tutuklu tercih etti.

Milletvekili genel seçiminde ise bu cezaevlerinden en çok oyu alan parti CHP oldu.

Cezaevlerinde CHP'ye bin 730 oy verilirken, tutuklulardan 856'sı MHP, 211'i ise AK Parti'den yana tercih kullandı.

İYİ Parti'ye verilen oy sayısı 658 olurken, HDP 816 oy aldı. Saadet Partisinin aldığı oy sayısı ise 342 oldu. Bu cezaevlerinde Vatan Partisi bir, HÜDAPAR 3 tutuklu tarafından tercih edildi.

Silivri'de HDP'ye 4 bin oy çıktı

FETÖ tutuklularının da yer aldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde de 4 bin 289 oyla en çok oyu alan cumhurbaşkanı adayı İnce oldu.

Silivri'deki L tipi kapalı cezaevlerinde bin 768 tutuklu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 45 tutuklu ise Akşener'den yana tercih kullandı.

Karamollaoğlu 153, Perinçek ise 11 oy aldı. Demirtaş'ın oy sayısı ise bin 899 olarak belirlendi.

Silivri cezaevlerinde en çok oyu alan parti ise 4 bin 39 oyla HDP oldu. CHP bin 738 oy alırken, MHP'ye de bin 442 oy verildi. İYİ Parti 793 tutuklu tarafından tercih edilirken, Saadet Partisi 398 oy aldı.

İzmir

FETÖ'ye yönelik soruşturma ve dava nedeniyle tutuklananların bulunduğu cezaevlerinde, cumhurbaşkanı seçiminde en çok oy Muharrem İnce'ye, milletvekili seçiminde ise HDP'ye çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'ye üye olanların da tutuklu bulunduğu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki Şakran T1, T2, T3 tipi ve kadın kapalı cezaevlerinde 3 bin 98 tutuklu oy kullandı.

Geçerli oylara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 kişi Vatan Partisinin Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, 71 kişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na oy verdi.



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, tutuklulardan 426'sının oyunu alırken, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı ise 385 kişi tercih etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 311 kişi oy verirken, cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu bin 838 ile Muharrem İnce aldı.

Milletvekilliği seçiminde HDP'ye

Yine FETÖ mensuplarının tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Cezaevi'nde 486 oy kullanılırken, geçerli oylardan İnce'ye 279, Akşener'e 84, Demirtaş'a 57, Erdoğan'a 43, Karamollaoğlu'na 14 oy çıktı. Perinçek'e oy veren tutuklu olmadı. Bazı FETÖ'cülerin tutuklu bulunduğu İzmir F1 ve F2 tipi cezaevlerinde ise 363 tutuklu oy kullandı. Burada, İnce'ye 187, Erdoğan'a 19, Akşener'e 68, Demirtaş'a 65, Karamollaoğlu'na 20 oy çıkarken, Perinçek'e oy verilmedi. Bu cezaevlerinden milletvekilliği seçimde ise AK Parti'ye 141, MHP'ye 337, CHP'ye 752, İYİ Parti'ye 462, Saadet Partisine 169, HDP'ye bin 982, HÜDAPAR ve Vatan Partisine 1'er oy verildi.

Muhabir: Kemal Karadağ-Ömer Süt