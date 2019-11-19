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Politika

'F-35 konusunda uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışlara gireceğimizi Trump'a ilettik'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik." dedi.

19.11.2019
'F-35 konusunda uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışlara gireceğimizi Trump'a ilettik' Fotoğraf: Erçin Top / AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor." diyen Erdoğan, "SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu." ifadesini kullandı.

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