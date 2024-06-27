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Politika

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Gazi Nogay  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Didem Mente/AA

TBMM

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yakış için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yakış'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Törende, Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra Yakış'ın naaşı, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.

Yakış'ın cenazesi, Çuhallı Çarşı Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Düzce'de 1938 yılında doğan Yakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Farklı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Yakış, 2002'de Düzce'den Milletvekili seçildi. Yakış, 19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış evli ve bir çocuk babasıydı.

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