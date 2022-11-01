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Politika

Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.11.2022
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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