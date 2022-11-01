Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Jeffry L. Flake’in değerli eşi Cheryl Flake ile bir araya geldik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 1, 2022
Öğrencilik yıllarında İstanbul’u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake’in ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/GlXgIDcFxC