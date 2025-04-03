Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında temaslarda bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock ile görüştüğü bildirildi.
Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de bir araya geldi.
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Bakanımız @HakanFidan Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/CkkplMcsYg— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 3, 2025