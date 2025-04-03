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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında temaslarda bulundu.

Büşranur Keskinkılıç  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Ankara

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock​​​​​​​ ile görüştüğü bildirildi.

Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de bir araya geldi.

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