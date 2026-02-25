Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Ersoy ile bakanlıkta görüştü.

