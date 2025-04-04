Dışişleri Bakanı Fidan, İzlandalı mevkidaşı Gunnarsdottir ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Gunnarsdottir ile görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.