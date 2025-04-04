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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İzlandalı mevkidaşı Gunnarsdottir ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile bir araya geldi.

Büşranur Keskinkılıç  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İzlandalı mevkidaşı Gunnarsdottir ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ​​​​​​​Gunnarsdottir ile görüştüğü bildirildi.

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