Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştü. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/TWk1KnaAER— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 25, 2024
Paylaşımda, Fidan'ın ayrıca BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutumun teyit edildiği görüşmede, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.