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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Zuhal Demirci   | 01.05.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü AA/Fatih Aktaş

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

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