Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.