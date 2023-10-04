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Spor, Futbol

Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Hilmi Sever  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın genel bilet satışları başladı.

"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satışa çıkan biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmıyor.

Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

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