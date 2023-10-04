Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın genel bilet satışları başladı.
"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satışa çıkan biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmıyor.
Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.