Dolar
27.56
Euro
28.98
Altın
1,818.88
ETH/USDT
1,639.00
BTC/USDT
27,542.00
BIST 100
8,333.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünden İngiliz makamlarına tepki

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadıkları maç öncesinde ve sonrasında İngiliz makamları tarafından saygısızca davranışlarla karşılaştıklarını duyurdu.

Hilmi Sever  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Galatasaray Kulübünden İngiliz makamlarına tepki

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu’nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere’ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray kafilesinin dönüşünde de sorunların devam ettiğinin altının çizildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir. Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye’nin gururu Galatasaray Spor Kulübünün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız. Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 22 hedef imha edildi
Türkiye'deki su havzalarının kuraklık yönetim planlarıyla korunması hedefleniyor
Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı
TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul'da bir araya geldi
Mardin'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 26 kişi anıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Galatasaray Kulübünden İngiliz makamlarına tepki

Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi

Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi
UEFA, Türkiye'nin İtalya ile ortak EURO 2032 adaylık başvurusunu değerlendirmeye aldı

UEFA, Türkiye'nin İtalya ile ortak EURO 2032 adaylık başvurusunu değerlendirmeye aldı

Chicago Fire, Messi'nin oynamama ihtimali nedeniyle bilet fiyatlarında teşvike yöneldi

Chicago Fire, Messi'nin oynamama ihtimali nedeniyle bilet fiyatlarında teşvike yöneldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet